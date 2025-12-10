Ouvir
Nova descida dos juros nos Estados Unidos

10 dez, 2025 - 21:51 • Sandra Afonso

O banco central dos Estados Unidos reduziu esta quarta-feira a taxa diretora em 0,25%. Com esta decisão, as taxas diretoras do país passam a ter juros entre 3,5% e 3,75%.

A Reserva Federal norte-americana cortou esta quarta-feira os juros em mais 25 pontos base.

Este é o sexto corte das taxas de juro nos EUA, desde a crise da inflação, e o terceiro corte este ano.

Esta nova descida dos juros já era antecipada pelos mercados, mas a decisão não foi unânime.

A favor do corte de 25 pontos base estiveram 9 dos 12 membros do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC). Dois membros votaram a favor da manutenção das taxas, enquanto Stephan Miran, nomeado recentemente por Donald Trump, defendia um corte de 50 pontos base.

Foi ainda atualizado o mapa trimestral, que antecipa as alterações nos juros esperadas por cada membro da FED. Confirma-se que em 2026 deverá ser feito apenas um corte nas taxas de juro.

