Corrida ao E-Lar provoca "apagão" do site das candidaturas

11 dez, 2025 - 12:00 • João Malheiro

Em causa, estão apoios para a compra de equipamentos elétricos que substituam os aparelhos a gás.

Praticamente hora e meia depois de terem aberto as candidaturas ao E-Lar, pelas 10h30 desta quinta-feira, a plataforma das candidaturas encontra-se em baixo.

As candidaturas podem ser feitas no portal do Fundo Ambiental, mas, neste momento, há bastantes constrangimentos para entrar no site.

Pelo meio-dia, quem tentava aceder à plataforma deparava-se com uma mensagem a indicar que o serviço está indisponível.

O problema volta a repetir-se, depois de, em março, na primeira fase das candidaturas, o site também ter ficado em baixo.

O Ministério do Ambiente e Energia não deu, ainda, explicação sobre os problemas que estão a afetar esta página.

A verba disponível aumentou mais do dobro em relação à primeira fase. Desta vez foram alocados 60,8 milhões para incentivar e apoiar a troca de eletrodomésticos a gás por outros com maior eficiência energética, anunciou o Ministério do Ambiente, em comunicado.

O Governo diz ainda que há uma nova despesa elegível no concurso, para beneficiários da tarifa social de energia elétrica, que é a remoção de equipamentos e selagem de tubagem de gás.

O programa E-lar financia a substituição de equipamentos a gás por soluções elétricas mais eficientes.

