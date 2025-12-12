Inflação desce para 2,2% em novembro. Poderá ser "sinal de estabilidade", diz economista

A inflação abrandou para 2,2% em novembro, segundo confirmou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). "Boas notícias",disse à Renascença o economista João Duque, apontando para sinais de estabilidade na subida generalizada dos preços.

“São boas notícias em primeiro lugar, porque mostra que o problema da inflação parece controlado e isso permite dar mais estabilidade à imprevisibilidade da evolução das taxas de juro no futuro de curto prazo e também às decisões do Banco Central Europeu”, afirmou João Duque.

O economista sublinha que estas decisões têm impacto direto na vida de muitos portugueses, sobretudo daqueles que têm crédito à habitação indexado à Euribor.

“Sabemos que influenciam a Euribor e, por essa via, influenciam a vida de muitos, muitos portugueses que têm a sua dívida à habitação indexada a esse indicador de mercado”, explicou, considerando que os dados agora conhecidos são “bons indicadores” e um “bom sintoma”.

João Duque espera que esta trajetória se mantenha, lembrando que valores próximos dos 2% são essenciais para garantir estabilidade económica. “O que está próximo dos 2% significa que temos estabilidade e isso é fundamental não só para as decisões individuais das famílias, mas também das próprias empresas, porque isso é muito importante: a geração de expectativas”, afirmou.

Segundo o economista, quanto mais estáveis forem estes indicadores, maior será a confiança de empresários e investidores. “Quanto mais estáveis forem estes indicadores, mais confiantes estão os empresários e os investidores em geral”, reforçou.

A descida da inflação tem também reflexos na atualização das pensões. Em janeiro, a maioria dos reformados deverá ver a pensão aumentar 2,8%.