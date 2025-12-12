Ministra convoca UGT para reunião na terça-feira para discutir alterações à lei laboral

12 dez, 2025 - 12:15 • Redação
Um dia depois da greve geral, o Governo voltou a chamar a central sindical liderada por Mário Mourão para a mesa das negociações.
A ministra do Trabalho convocou a UGT para uma reunião na próxima terça-feira, às 17h00, para continuar as negociações sobre as alterações ao pacote laboral, confirmou a Renascença junto do gabinete de Maria do Rosário Palma Ramalho.
"Apesar da realização da greve geral que interrompeu o processo negocial que estava em curso, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social convocou hoje [sexta-feira], um dia a seguir à greve geral, a UGT para uma reunião na próxima terça-feira, às 17h, para prosseguir as negociações", lê-se na nota do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.