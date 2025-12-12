Ouvir
Ministro das Finanças grego vai liderar o Eurogrupo

12 dez, 2025 - 11:22 • Reuters

Kyriakos Pierrakakis foi o escolhido pelo Conselho da União Europeia para suceder ao irlandês Paschal Donohoe.

O ministro das Finanças grego vai liderar o Eurogrupo. Kyriakos Pierrakakis foi o escolhido para liderar o órgão informal de coordenação da política económica e monetária dos países da zona euro, deixando para trás o candidato belga.

Além de Pierrakakis, o único outro nome na corrida era o do vice-primeiro-ministro e ministro do Orçamento belga, Vincent Van Peteghem.

"O Eurogrupo elegeu hoje [quinta-feira] Kyriakos Pierrakakis, ministro da Economia e das Finanças da Grécia, como presidente", anunciou o Conselho da União Europeia (UE)em comunicado.

O irlandês Paschal Donohoe abandonou o cargo (e saiu do Governo irlandês) para se tornar diretor-geral do Banco Mundial, em Washington.

Pierrakakis, que se formou na Universidade de Atenas e em Harvard, nos Estados Unidos, já foi ministro da Educação e ministro da Governação Digital no Governo grego.

