Miranda Sarmento acredita em acordo sobre pacote laboral

O ministro das Finanças tem "o desejo e a confiança de que será possível chegar a um acordo" sobre o pacote laboral. Miranda Sarmento falava aos jornalistas esta sexta-feira em Bruxelas, no final da reunião do Ecofin, e um dia depois da greve geral.

As declarações foram feitas no mesmo dia em que a ministra do Trabalho chamou a UGT para uma nova reunião de trabalho, a acontecer na próxima terça-feira, às 17h00.

Sobre a paralisação da véspera, as declarações do ministro seguiram a linha do primeiro-ministro e do ministro da Presidência: houve uma minoria que fez greve e uma maioria que quis trabalhar.

"Quem quis fazer greve, fê-lo, é um direito. A maioria da Administração Pública esteve a trabalhar, a esmagadora maioria do setor privado esteve a trabalhar", afirmou Joaquim Miranda Sarmento.

Já sobre a subida do salário mínimo para os 1.600 euros, como defendeu Luís Montenegro, Miranda Sarmento foi cauteloso e não se comprometeu com metas.

“Os 1.600 euros são uma ambição e como tal depende de muitas variáveis. Mas a nossa ambição é colocar os salários cada vez mais altos”, afirmou.