Preços dos combustíveis descem na próxima semana

A próxima semana vai trazer boas notícias para os condutores.

´De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), o preço do gasóleo simples — o combustível mais utilizado em Portugal — deverá baixar cerca de 2,5 cêntimos por litro, fixando-se nos 1,548 euros por litro. Já a gasolina simples 95 deverá registar uma descida de 2 cêntimos, passando a custar 1,676 euros por litro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As previsões têm por base a continuidade das medidas extraordinárias de redução fiscal adotadas pelo Governo para mitigar o aumento dos preços. Entre essas medidas estão a compensação da receita adicional do IVA e a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP). O Executivo já iniciou a reversão destas medidas, prevendo o seu fim no próximo ano.

Ainda assim, os valores poderão variar consoante o posto de abastecimento, influenciados pela marca, localização e política comercial de cada operador.

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o gasóleo simples custa em média 1,573 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 está a ser vendida a 1, 696 euros por litro.