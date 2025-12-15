Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 15 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Preços dos combustíveis descem esta segunda-feira

15 dez, 2025 - 06:15 • Olímpia Mairos

A descida é mais significativa no gasóleo, o combustível mais usado em Portugal.

A+ / A-

A semana arranca com boas notícias para os condutores.

O preço do gasóleo simples — o combustível mais utilizado em Portugal — deverá baixar cerca de 2,5 cêntimos por litro, fixando-se nos 1,548 euros por litro. Já a gasolina simples 95 deverá registar uma descida de 2 cêntimos, passando a custar 1,676 euros por litro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As previsões têm por base a continuidade das medidas extraordinárias de redução fiscal adotadas pelo Governo para mitigar o aumento dos preços. Entre essas medidas estão a compensação da receita adicional do IVA e a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP). O Executivo já iniciou a reversão destas medidas, prevendo o seu fim no próximo ano.

Ainda assim, os valores poderão variar consoante o posto de abastecimento, influenciados pela marca, localização e política comercial de cada operador.

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o gasóleo simples custava na sexta-feira em média 1,573 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 estva a ser vendida a 1, 696 euros por litro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 15 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?