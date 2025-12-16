Nasdaq quer operar cinco dias por semana, 23 horas por dia

A bolsa Nasdaq vai apresentar esta segunda-feira um pedido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla inglesa) para avançar com a negociação ininterrupta de ações durante cinco dias por semana, anunciou a própria operadora à Reuters.

O plano prevê a passagem das atuais 16 horas de negociação por dia para um total de 23 horas, com uma pausa de apenas uma hora diária destinada a manutenção técnica, testes e compensação de operações. A bolsa norte-americana opera atualmente em três sessões diárias, das 4h às 8h (hora local), com o novo modelo a dividir-se em duas grandes janelas: uma sessão diurna das 4h às 20h e uma sessão noturna das 21h às 4h do dia seguinte.

"Se pensarmos nos investidores de todo o mundo, eles querem aceder a este enorme mercado nos seus próprios termos e nos seus fusos horários", justificou Chuck Mack, vice-presidente sénior da Nasdaq para os mercados norte-americanos.

O início da semana de negociação passará a ser no domingo às 21h (hora local), terminando na sexta-feira às 20h.

A decisão da Nasdaq acompanha uma procura crescente por parte de investidores internacionais, numa altura em que os mercados norte-americanos representam cerca de dois terços do valor total das empresas cotadas no mundo. Segundo dados compilados pela própria Nasdaq, os investidores estrangeiros detinham, no ano passado, 17 biliões de dólares (cerca de 15,8 mil milhões de euros) em ações dos EUA.

Apesar do entusiasmo em torno da ideia, os grandes bancos de Wall Street mantêm reservas quanto à negociação contínua, apontando preocupações com a liquidez, a volatilidade e o retorno do investimento.