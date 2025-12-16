​UE quer investir 150 mil milhões por ano em habitação

A Comissão Europeia lançou esta terça-feira o Plano Europeu de Habitação a Preços Acessíveis, para aumentar a oferta de casas, resolver o problema do arrendamento de curta duração e apoiar as pessoas mais afetadas. Além de facilitar o financiamento, o plano passa ainda pela redução da burocracia e novas regras para o setor.



Comprar casa em Portugal custa cerca de 25% mais do que no resto da Europa, mas este não é apenas um problema nacional. Desde 2013, os preços da habitação na União Europeia aumentaram mais de 60%, acima dos rendimentos.



As rendas aumentaram em média 20% e as novas subiram ainda mais. A procura deverá aumentar em mais de dois milhões de unidades por ano, sobretudo nas zonas urbanas. Desde 2018, os arrendamentos de curta duração aumentaram quase 93% (2018-2024).



Para resolver a crise na habitação, Bruxelas estima que será necessário reforçar a oferta com mais 650 mil habitações por ano, um esforço estimado em 150 mil milhões de euros.

De onde virá o dinheiro? 1,5 mil milhões deverão sair da reprogramação dos fundos de coesão, na revisão intercalar dos Estados-membros. Bruxelas promete mais 10 mil milhões, nos próximos dois anos, através do InvestEU e o Fundo Social para o Clima vai apoiar medidas de eficiência energética. Os bancos de Fomento já anunciaram que têm 375 mil milhões para investir em habitação, nos próximos quatro anos.

Não está quantificado, mas o executivo comunitário promete ainda desbloquear novo financiamento no próximo quadro financeiro 2018-2034.