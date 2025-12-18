Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 18 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Taxas de juro

BCE não mexe nos juros e mantém taxa nos 2%

18 dez, 2025 - 13:23 • Ana Kotowicz

Desde junho que a taxa de referência se mantém inalterada nos 2%. Tal como os mercados antecipavam, BCE fecha o ano sem mexer nos juros pela quarta reunião consecutiva.

A+ / A-

Sem surpresas, o Banco Central Europeu decidiu manter as taxas de juro inalteradas pela quarta reunião consecutiva. Assim, no fecho do ano, a taxa de referência mantém-se nos 2%, valor em que se encontra desde junho, confirmando as expectativas do mercado.

"As taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez permanecerão inalteradas em, respetivamente, 2,00%, 2,15% e 2,40%", lê-se no comunicado da instituição liderada por Christine Lagarde.

O Conselho do BCE diz estar determinado "a assegurar que a inflação estabiliza no seu objetivo de 2% a médio prazo" e, por isso, reafirma a habitual nota destes encontros: "seguirá uma abordagem dependente dos dados e reunião a reunião para decidir a orientação apropriada da política monetária".

A inflação está próxima dos objetivos do Banco Central. Esta quarta-feira, os mais recentes dados do Eurostat revelaram que a inflação na Zona Euro se manteve nos 2,1% em novembro (abaixo dos 2,2% da estimativa rápida).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 18 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?