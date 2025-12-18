BCE não mexe nos juros e mantém taxa nos 2%

Sem surpresas, o Banco Central Europeu decidiu manter as taxas de juro inalteradas pela quarta reunião consecutiva. Assim, no fecho do ano, a taxa de referência mantém-se nos 2%, valor em que se encontra desde junho, confirmando as expectativas do mercado.

"As taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez permanecerão inalteradas em, respetivamente, 2,00%, 2,15% e 2,40%", lê-se no comunicado da instituição liderada por Christine Lagarde.

O Conselho do BCE diz estar determinado "a assegurar que a inflação estabiliza no seu objetivo de 2% a médio prazo" e, por isso, reafirma a habitual nota destes encontros: "seguirá uma abordagem dependente dos dados e reunião a reunião para decidir a orientação apropriada da política monetária".

A inflação está próxima dos objetivos do Banco Central. Esta quarta-feira, os mais recentes dados do Eurostat revelaram que a inflação na Zona Euro se manteve nos 2,1% em novembro (abaixo dos 2,2% da estimativa rápida).