Comboios de Portugal

Já chegou o primeiro de 22 novos comboios regionais a Portugal

18 dez, 2025 - 12:22 • Catarina Magalhães

Primeiro comboio encomendado a uma fábrica suíça tem capacidade para 369 passageiros.

A CP – Comboios de Portugal já recebeu o primeiro de 22 novos comboios regionais encomendados à fabricante suíça Stadler, com o objetivo de modernizar a frota ferroviária nacional.

Este é um investimento na mobilidade portuguesa no valor de 158 milhões de euros.

A nova aquisição tem capacidade para 369 passageiros, 165 dos quais de pé, incluindo áreas para pessoas com mobilidade reduzida e bicicleta.

Os transportes adquiridos destacam-se pela eficiência energética e podem atingir 160 quilómetros por hora. Para além disso, os comboio têm Wi-Fie tomadas para carregamento de equipamentos eletrónicos.

Este comboio regional contempla 12 automotoras bimodo, ou seja, com tração elétrica e diesel, e 10 automotoras elétricas destinadas ao serviço regional.

O resto da encomenda está previsto começar a chegar no segundo semestre de 2026.

A unidade de ferrovia ainda vai ser submetida a ensaios técnicos e processos de homologação.

