Menos portugueses emigraram em 2024. São menos 5 mil do que no ano anterior

A emigração portuguesa baixou no ano passado para valores de 2021, uma descida que se deve sobretudo à diminuição das saídas para o Reino Unido devido às limitações impostas pelo "Brexit", segundo dados divulgados esta quinta-feira.

De acordo com as "Estimativas da Emigração Portuguesa 2024", elaboradas pelo Observatório da Emigração, em 2024 emigraram 65 mil portugueses, menos cinco mil do que no ano anterior.

O documento refere que a Suíça se mantém como principal destino e que diminuíram as entradas de portugueses em todos os países, com exceção da Alemanha, Bélgica, Estados Unidos e Austrália.

Este número de saídas de portugueses foi o mais baixo desde 2021, ano em que também foi de 65 mil, para subir para os 70 mil em 2022 e igual número em 2023.

O documento divulgado refere que a emigração portuguesa para o Reino Unido diminuiu 37% entre 2023 e 2024, depois de já ter vindo a diminuir, passando de mais 32 mil em 2015 para menos de três mil em 2024.

Suíça, Espanha e França foram os principais destinos da emigração portuguesa no ano passado, tal como também tinha acontecido em 2023.

Segundo o documento, em 2024 entraram na Suíça 12.388 portugueses e 11.332 em Espanha. Os dados de França, país onde reside a maior comunidade portuguesa, ainda são os referentes a 2023 (7.426), mas Inês Vidigal considera que não deverão ser muito diferentes.

A Alemanha, para onde emigraram 7.410 portugueses, foi o país que registou o maior aumento: mais 1.035 do que em 2023.

Bélgica, Estados Unidos e Austrália também receberam mais portugueses em 2024 do que no ano anterior, enquanto os outros 15 países identificados no relatório registaram diminuições das entradas destes cidadãos.

Os portugueses continuam a representar a maior comunidade estrangeira no Luxemburgo, com 13,5% das entradas de estrangeiros.

Em 2024 emigraram para esse país 3.469 portugueses, ainda assim menos 169 do que no ano anterior.

Segundo o nível de escolaridade, a Suíça e a França são os principais destinos dos portugueses com o ensino básico. Com o ensino secundário emigram mais para o Reino Unido, enquanto os licenciados escolhem sobretudo a Suécia e o Reino Unido.

O Observatório da Emigração é uma estrutura técnica e de investigação independente integrada no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) do Iscte, Instituto Universitário de Lisboa.