Ceia de Natal fica mais cara com preços do bacalhau e do peru em alta

19 dez, 2025 - 11:50 • Lusa

Entre 01 de janeiro e 10 de dezembro deste ano, o preço de um quilograma de bacalhau graúdo passou de 15,27 euros para 16,87 euros.

Os portugueses vão pagar mais, este ano, pela ceia de Natal, com os preços do bacalhau e do peru a aumentarem 10,48% e 11,53%, respetivamente, desde o início do ano, segundo dados da Deco enviados à Lusa.

Entre 01 de janeiro e 10 de dezembro deste ano, o preço de um quilograma (kg) de bacalhau graúdo passou de 15,27 euros para 16,87 euros.

Neste período, o preço do bacalhau cresceu 10,48%, ou seja, ficou mais caro em 1,60 euros.

O valor pago pelo bacalhau graúdo sofreu várias oscilações ao longo do último ano, tendo o seu máximo (16,87 euros) sido atingido em 10 de dezembro, enquanto o preço mais baixo (14,70 euros) foi registado no dia 05 de março.

O próximo ano também não deverá trazer boas notícias para os consumidores de bacalhau, uma vez que o Conselho Norueguês das Pescas (NSC) e a Associação dos Industriais do Bacalhau (AIB) já anteciparam à Lusa novos agravamentos em 2026, à boleia da redução das quotas.

À semelhança do que aconteceu com o bacalhau, o preço de um kg de perna de peru também cresceu este ano, passando de 5,28 euros para 5,69 euros, verificando-se assim uma subida de 0,59 euros (11,53%).

O valor mais alto da perna de peru foi praticado em 03 de dezembro (5,70 euros) e o mais baixo (5,02 euros) em 06 de agosto.

Já o bife de peru não vai ser uma opção mais económica, uma vez que, a mesma quantidade, aumentou 15,54% ou 1,27 euros entre janeiro e dezembro.

Os dados recolhidos pela DECO, a associação portuguesa para a defesa do consumidor, mostram que, este ano, o preço dos bifes de peru passou de 8,18 euros para 9,46 euros.

