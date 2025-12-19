Ouvir
Cimenteira Secil vendida à espanhola Molins por 1,4 mil milhões

19 dez, 2025 - 13:54 • Sandra Afonso

O grupo Semapa acordou vender a cimenteira Secil, uma das maiores no país, com negócios também no estrangeiro, à congénere espanhola Molins. A operação ficará fechada no início de 2026.

A+ / A-

“Um movimento estratégico para o grupo.” É assim que classifica, em comunicado, o presidente executivo da Semapa, Ricardo Pires, referindo-se à alienação de uma das principais cimenteiras de Portugal, a Secil.

Fundada em 1930, a Secil é a segunda maior cimenteira do país e a principal concorrente da Cimpor. Foi nacionalizada em 1975 e privatizada em 1994.

A Secil é também o segundo maior ativo do Grupo Semapa, que tem também a papeleira Navigator. A família Queiroz Pereira vende agora aos espanhóis da Molins a cimenteira, por 1,4 mil milhões de euros, um negócio que deverá ficar finalizado durante o primeiro trimestre de 2026.

"Esta operação representa um movimento estratégico para o grupo, permitindo fortalecer a nossa capacidade de investimento, dentro da estratégia delineada de diversificação do 'portefólio'", diz o presidente executivo da Semapa, Ricardo Pires.

Já o presidente da Molins, Marcos Cela, deixou uma mensagem aos trabalhadores: “Juntos, iremos expandir a nossa oferta de soluções circulares e de baixo carbono, de elevado valor, para os nossos clientes, criando novas oportunidades para as nossas pessoas. Estou ansioso por dar as boas-vindas aos 2.900 colaboradores da Secil à Molins."

O grupo Semapa tem ainda negócios na comida animal e indústria alimentar, combustão industrial e tecnologia clínica, tem start-ups tecnológicas e produz quadros de bicicletas.

No total, tem cerca de 8000 colaboradores e está em quatro continentes.

Depois do anúncio da venda da Secil, o grupo já disparou mais de 30% em bolsa.

