​Combustíveis e gás mais baratos? ERSE lança comparador de preços

19 dez, 2025 - 18:32 • Ricardo Vieira
Comparar preços do gasóleo, da gasolina e do gás de garrafa e encontrar os preços mais baratos. Este é o objetivo da ferramenta digital lançada esta sexta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).
A aplicação está disponível no site da ERSE e pretende ajudar os consumidores a fazer uma opção mais informada na altura de atestar o automóvel ou comprar uma botija de gás.
A ferramenta digital “inclui ainda funcionalidades que permitem filtrar a informação por município e freguesia, assegurando ao utilizador a possibilidade de identificar rapidamente os postos de abastecimento de combustível ou pontos de venda de garrafas de gás mais próximos, bem como as garrafas de gás com redutores compatíveis“.
De acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, além dos filtros geográficos, a ferramenta permite opções avançadas de comparação de preços, seleção de períodos temporais, tipologia de produtos e análise histórica.
Além de informação sobre preços, a aplicação também disponibiliza conteúdos orientados para a supervisão dos mercados e reforço da transparência.