Preços dos combustíveis descem na semana do Natal

A semana do Natal vai trazer boas notícias para os condutores, com as previsões a apontarem para uma nova descida dos preços dos combustíveis.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, tanto o gasóleo simples — o combustível mais utilizado em Portugal — como a gasolina simples deverão descer cerca de três cêntimos por litro.

A confirmarem-se estas previsões, o preço do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,519 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 poderá baixar para os 1,645 euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Estas previsões têm por base a manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal adotadas pelo Governo para mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis, nomeadamente a compensação da receita adicional do IVA e a redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). No entanto, o Executivo já iniciou a reversão gradual destas medidas, prevendo o seu término no próximo ano.

Ainda assim, os preços finais poderão variar consoante o posto de abastecimento, dependendo da marca, da localização e da política comercial de cada operador.

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), esta sexta-feira o gasóleo simples custa, em média, 1,549 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 está a ser vendida a 1,645 euros por litro.