Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Preços dos combustíveis descem na semana do Natal

19 dez, 2025 - 09:54 • Olímpia Mairos

Gasóleo e gasolina ficam mais baratos três cêntimos por litro.

A+ / A-

A semana do Natal vai trazer boas notícias para os condutores, com as previsões a apontarem para uma nova descida dos preços dos combustíveis.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, tanto o gasóleo simples — o combustível mais utilizado em Portugal — como a gasolina simples deverão descer cerca de três cêntimos por litro.

A confirmarem-se estas previsões, o preço do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,519 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 poderá baixar para os 1,645 euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Estas previsões têm por base a manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal adotadas pelo Governo para mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis, nomeadamente a compensação da receita adicional do IVA e a redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). No entanto, o Executivo já iniciou a reversão gradual destas medidas, prevendo o seu término no próximo ano.

Ainda assim, os preços finais poderão variar consoante o posto de abastecimento, dependendo da marca, da localização e da política comercial de cada operador.

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), esta sexta-feira o gasóleo simples custa, em média, 1,549 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 está a ser vendida a 1,645 euros por litro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 19 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?