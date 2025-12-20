Negociações do Pacote Laboral: “Ainda estamos muito no princípio”, lembra Castro Almeida

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida admite alterações de algumas das medidas propostas no âmbito da revisão do pacote laboral. No Porto, este sábado, Castro Almeida lembrou que as negociações, ainda, só estão no princípio.

“É evidente que sim”, confirmou Castro Almeida quando questionado se poderá haver mudanças à reforma laboral proposta pelo Governo. “Aquilo o que está apresentado é um estudo prévio. […] É ainda uma fase preliminar. Agora é para discutir com os parceiros sociais, com as associações sindicais, com as associações patronais, com o Governo para procurar mediar a posição entre uns e outros. Depois dali, é preciso ir ao Parlamento obter acordo com os principais partidos políticos, portanto, estamos ainda muito no princípio”, rematou.

Castro Almeida insistiu que é no aumento da produtividade que se consegue aumentar os rendimentos dos portugueses e pediu consensos para que seja possível aproximação dos salários aos da média da união europeia.

“Há de haver um consenso nacional para definir qual é o ritmo, qual é a pressa, qual é a velocidade a que nós vamos aproximar-nos da maioria europeia. Porque não devemos é perder este sonho de chegar à média europeia e, ainda, só estamos a 82.4 da média europeia”, sublinhou o governante atirando para os parceiros sociais a responsabilidade de definir a velocidade a que isso será feito .

“Todo o objetivo do pacote laboral é para aumentar a competitividade da nossa economia. É essa a luz que ele deve ser discutido e os parceiros sociais - que vão ser envolvidos nesta discussão - devem ter a oportunidade de definir o ritmo para que os salários portugueses possam chegar à média europeia”.

Castro almeida esteve este sábado na Faculdade de economia do Porto (FEP) na apresentação do “air invictus”, evento que traz , em junho, os aviões de volta ao rio Douro. Um evento internacional que junta Porto, Gaia, Maia e Matosinhos e que espera mobilizar um milhão de pessoas com um retorno previsto de 100 milhões de euros.

O investimento do Governo é “um pouco menos de 4 milhões de euros”, revelou o ministro da economia. “Os impostos são superiores à despesa do investimento Público”, sublinhou. Portanto, é um bom negócio”, rematou.