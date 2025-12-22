Ouvir
Em Destaque
Segurança

Conselhos para quem deixa a casa vazia no Natal e fim de ano

22 dez, 2025 - 16:59 • Sandra Afonso

A tecnologia permite vigiar de forma cada vez mais eficaz os bens, mas os proprietários podem e devem ajudar a garantir a segurança.

Na época de Natal e final de ano, milhares de famílias aproveitam para visitar familiares e amigos ou mesmo para umas mini-férias. As casas ficam temporariamente vazias, mas não têm de ficar desprotegidas.

Hoje a segurança é garantida com informação, tecnologia e prevenção. Antes de sair de casa, reforce a proteção do que deixa para trás. A PSP explica como:

  • Aparência de Ocupação: Use temporizadores para luzes, peça a alguém para abrir persianas/cortinas e recolher a correspondência.
  • Vizinhança: Informe um vizinho de confiança sobre a sua ausência para que possa estar atento a atividades suspeitas.
  • Redes Sociais: Não partilhe que vai de férias ou quando regressa. Adie as fotos até voltar.
  • Objetos de Valor: Guarde dinheiro, joias e objetos de valor num local seguro. Catalogue-os e anote os números de série para ajudar a polícia em caso de roubo.
  • Desligar Utilitários: Desligue o gás e a água no quadro geral (se for seguro) e retire da tomada aparelhos como televisores, computadores e carregadores para evitar sobrecargas.
  • Ao Regressar: Se notar algo estranho (vidro partido, porta arrombada), não entre. Não fale alto e ligue para a polícia imediatamente, pois o intruso pode ainda estar lá dentro.

De acordo com o último Barómetro de Segurança da Verisure, antiga Securitas Direct, mais de 3 milhões de sinais de alarme foram registados até 30 de novembro, mas os roubos diminuíram 6,8% nos primeiros 11 meses do ano, face ao período homólogo.

A PSP registou uma queda de 3,9% no primeiro semestre de 2025, comparado com 2024, totalizando mais de 2.500 furtos nessa área. São os números mais baixos nos últimos cinco anos. Apesar da descida geral, esta continua a ser uma prioridade.

Nos métodos mais utilizados pelos criminosos, destaque para a entrada por portas e janelas arrombadas, a utilização de gazuas e através da escalada dos edifícios.

Tópicos
Saiba Mais
