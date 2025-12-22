Conselhos para quem deixa a casa vazia no Natal e fim de ano

22 dez, 2025 - 16:59 • Sandra Afonso
Na época de Natal e final de ano, milhares de famílias aproveitam para visitar familiares e amigos ou mesmo para umas mini-férias. As casas ficam temporariamente vazias, mas não têm de ficar desprotegidas.
Hoje a segurança é garantida com informação, tecnologia e prevenção. Antes de sair de casa, reforce a proteção do que deixa para trás. A PSP explica como:
De acordo com o último Barómetro de Segurança da Verisure, antiga Securitas Direct, mais de 3 milhões de sinais de alarme foram registados até 30 de novembro, mas os roubos diminuíram 6,8% nos primeiros 11 meses do ano, face ao período homólogo.
A PSP registou uma queda de 3,9% no primeiro semestre de 2025, comparado com 2024, totalizando mais de 2.500 furtos nessa área. São os números mais baixos nos últimos cinco anos. Apesar da descida geral, esta continua a ser uma prioridade.
Nos métodos mais utilizados pelos criminosos, destaque para a entrada por portas e janelas arrombadas, a utilização de gazuas e através da escalada dos edifícios.