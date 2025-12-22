Ouvir
Elon Musk é o homem mais rico de sempre. Fortuna supera 700 mil milhões de dólares

22 dez, 2025 - 19:05 • Sandra Afonso

Uma avaliação bilionária da SpaceX e uma decisão judicial nos Estados Unidos atiraram a avaliação da riqueza de Elon Musk para um patamar nunca antes alcançado.

O dono da Tesla lidera de forma incontestável o ranking das maiores fortunas mundiais. Este fim-de-semana, Elon Musk deu um novo salto e superou os 700 mil milhões de dólares em património líquido ou fortuna real, o que corresponde a cerca de 595,6 mil milhões de euros.

Em termos de comparação, o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal foi de quase 290 mil milhões de euros, em 2024.

É o primeiro multimilionário a chegar a este valor, segundo a agência Reuters, e está muito à frente do segundo maior multimilionário – Larry Page, ex-CEO da Google. A separar Musk de Page estão 500 mil milhões de dólares.

Esta nova escalada da fortuna de Musk começou a 15 de dezembro, com a última avaliação da SpaceX, em cerca de 800 mil milhões de dólares (680,9 mil milhões de euros), numa operação de venda interna de ações. A empresa aeroespacial passou a ser a empresa privada mais valiosa do mundo.

Musk, que detém 42% das ações da SpaceX, reforçou significativamente a respectiva posição. A fortuna do multimilionário passou os 600 mil milhões de dólares pela primeira vez, segundo a Bloomberg.

Poucos dias depois, o património líquido do fundador e líder da SpaceX dá um novo saldo, com uma decisão judicial nos Estados Unidos. A Suprema Corte de Delaware restabeleceu o pacote salarial de Elon Musk na Tesla, originalmente aprovado em 2018 e anulado em 2024, por um tribunal de primeira instância.

Em causa estava a atribuição de centenas de milhões de ações, condicionadas ao cumprimento de metas operacionais e financeiras particularmente exigentes.

Um tribunal do Delaware tinha considerado que o “paradigmático CEO superstar” tinha dominado o acordo e anulou-o na íntegra.

O Supremo diz agora que a penalização foi excessiva. “A rescisão total deixa Musk sem remuneração pelo seu tempo e esforço ao longo de um período de seis anos”. Apesar das falhas no processo, “é indiscutível que Musk cumpriu integralmente o Acordo de 2018, e a Tesla e os seus acionistas foram recompensados pelo seu trabalho”.

Entre 2018 e 2024, os seis anos abrangidos pelo plano, a capitalização bolsista da Tesla ultrapassou 1 bilião de dólares, com benefícios diretos para os acionistas. Por essa razão, o Supremo decidiu restabelecer o plano e atribuir apenas uma indemnização simbólica de um dólar pelas falhas do conselho.

As ações estão esta segunda-feira avaliadas em 139 mil milhões de dólares. Com esta decisão judicial, a fortuna líquida de Musk subiu para cerca de 749 mil milhões de dólares.

Tópicos
