Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Metade das famílias antecipa gastar 150 euros para manter a tradição na mesa de Natal

22 dez, 2025 - 16:04 • Sandra Afonso

Bacalhau e bolo-rei são alguns dos produtos indispensáveis nesta quadra e 52% das famílias querem garantir que não vai faltar nada na mesa, mas 35% admite cortar noutras despesas.

A+ / A-

Mais de metade dos portugueses, 52%, continua a destacar a alimentação nas despesas da época e para garantir que não falta nada, calcula gastar em média 150 euros em produtos típicos da quadra.

De acordo com a 17.ª edição do estudo “Compras de Natal”, realizado pelo IPAM, o bacalhau lidera a lista de produtos indispensáveis na mesa natalícia, é escolhido por 65% dos inquiridos, segue-se o bolo-rei, com 62%, e outros doces tradicionais.

Apenas 8% dos inquiridos considera recorrer a refeições prontas, uma tendência que se mantém estável face a 2024.

Apertar o cinto no Natal

Apesar dos indicadores apontarem para o aumento do rendimento disponível das famílias, para muitos esta é uma altura de escolhas e contenção. Este estudo indica que 35% das famílias ajustará o consumo de produtos tradicionais, alterando quantidades ou opções para gerir melhor o orçamento.

O valor médio global das compras de Natal sobe ligeiramente para 398 euros, face aos 392 euros do ano anterior, o que é explicado sobretudo pela inflação. Não compram mais, pagam mais pelo que compram.

Por outro lado, 12% dos inquiridos não pensa comprar presentes.

Segundo os autores desta análise, estas mudanças de hábito são cada vez mais estruturais: 49% dos consumidores admitem ter alterado comportamentos devido ao contexto económico, reduzindo custos, limitando o número de pessoas a quem oferecem presentes (41%) e planeando compras antecipadas para aproveitar promoções (27%).

Ainda assim, a mesa de Natal continua a ser protegida, mantendo-se as tradições e o simbolismo. “Os dados mostram que, independentemente das oscilações económicas, os portugueses mantêm o núcleo identitário da quadra, composto pelo bacalhau, bolo-rei e doces tradicionais. O gasto médio de 150 euros traduz a vontade de conservar rituais que unem as famílias”, diz Mafalda Ferreira, coordenadora do estudo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?