Metade das famílias antecipa gastar 150 euros para manter a tradição na mesa de Natal

Mais de metade dos portugueses, 52%, continua a destacar a alimentação nas despesas da época e para garantir que não falta nada, calcula gastar em média 150 euros em produtos típicos da quadra.

De acordo com a 17.ª edição do estudo “Compras de Natal”, realizado pelo IPAM, o bacalhau lidera a lista de produtos indispensáveis na mesa natalícia, é escolhido por 65% dos inquiridos, segue-se o bolo-rei, com 62%, e outros doces tradicionais.

Apenas 8% dos inquiridos considera recorrer a refeições prontas, uma tendência que se mantém estável face a 2024.

Apertar o cinto no Natal

Apesar dos indicadores apontarem para o aumento do rendimento disponível das famílias, para muitos esta é uma altura de escolhas e contenção. Este estudo indica que 35% das famílias ajustará o consumo de produtos tradicionais, alterando quantidades ou opções para gerir melhor o orçamento.

O valor médio global das compras de Natal sobe ligeiramente para 398 euros, face aos 392 euros do ano anterior, o que é explicado sobretudo pela inflação. Não compram mais, pagam mais pelo que compram.

Por outro lado, 12% dos inquiridos não pensa comprar presentes.

Segundo os autores desta análise, estas mudanças de hábito são cada vez mais estruturais: 49% dos consumidores admitem ter alterado comportamentos devido ao contexto económico, reduzindo custos, limitando o número de pessoas a quem oferecem presentes (41%) e planeando compras antecipadas para aproveitar promoções (27%).

Ainda assim, a mesa de Natal continua a ser protegida, mantendo-se as tradições e o simbolismo. “Os dados mostram que, independentemente das oscilações económicas, os portugueses mantêm o núcleo identitário da quadra, composto pelo bacalhau, bolo-rei e doces tradicionais. O gasto médio de 150 euros traduz a vontade de conservar rituais que unem as famílias”, diz Mafalda Ferreira, coordenadora do estudo.