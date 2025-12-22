Novo máximo histórico. Avaliação bancária da habitação bate recorde em novembro

O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi de 2.060 euros por metro quadrado em novembro, um novo máximo histórico e mais 18,4% do que período homólogo 2024, divulgou o Instituto Nacional de Estatística.

O aumento em termos homólogos (de 18,4%) superou o registado em outubro (17,7%).

Já face ao mês de outubro, o valor mediano de avaliação bancária na habitação em novembro significa mais 35 euros.

Ainda segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a maior subida face a novembro do ano passado verificou-se na Península de Setúbal (26,9%), enquanto a região dos Açores apresentou o maior aumento face a outubro (3,8%).

Esta análise é feita tendo em conta 36.282 avaliações bancárias, mais 7,1% em relação a outubro e menos 2,4% em termos homólogos.

Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária foi de 2.389 euros por metro quadrado (euros/m2), mais 22,9% do que em novembro de 2024.

Os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (3.143 euros/m2) e no Algarve (2.771 euros/m2), tendo o Centro e o Alentejo os valores mais baixo (1.532 euros/m2 e 1.543 euros/m2, respetivamente). A Península de Setúbal apresentou o maior crescimento homólogo (29,3%).

Nas moradias, o valor mediano da avaliação foi de 1.500 euros/m2, uma subida de 13,6% em relação ao mesmo mês de 2024. Os valores mais elevados foram registados na Grande Lisboa (2.750 euros/m2) e no Algarve (2.563 euros/m2), tendo o Centro e o Alentejo os mais baixos (1.109 euros/m2 e 1.183 euros/m2 respetivamente).