Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 22 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Preços dos combustíveis descem esta segunda-feira

22 dez, 2025 - 06:00 • Olímpia Mairos

Gasóleo simples e gasolina 95 deverão baixar cerca de três cêntimos por litro, aliviando os custos para os condutores.

A+ / A-

A semana do Natal traz boas notícias para os condutores. Tanto o gasóleo simples - o combustível mais utilizado em Portugal - como a gasolina simples deverão registar uma descida de cerca de três cêntimos por litro.

A confirmarem-se estas previsões, o preço do gasóleo simples deverá situar-se nos 1,519 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 poderá baixar para 1,645 euros por litro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Estas estimativas têm por base a manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal adotadas pelo Governo para atenuar o impacto da subida dos preços dos combustíveis. Entre essas medidas destacam-se a compensação da receita adicional do IVA e a redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). Ainda assim, o Executivo já deu início à reversão gradual destes apoios, prevendo o seu término ao longo do próximo ano.

Importa salientar que os preços finais poderão variar consoante o posto de abastecimento, em função da marca, da localização e da política comercial de cada operador.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na passada sexta-feira o gasóleo simples era vendido, em média, a 1,549 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 custava 1,645 euros por litro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 22 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?