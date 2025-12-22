Preços dos combustíveis descem esta segunda-feira

A semana do Natal traz boas notícias para os condutores. Tanto o gasóleo simples - o combustível mais utilizado em Portugal - como a gasolina simples deverão registar uma descida de cerca de três cêntimos por litro.

A confirmarem-se estas previsões, o preço do gasóleo simples deverá situar-se nos 1,519 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 poderá baixar para 1,645 euros por litro.

Estas estimativas têm por base a manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal adotadas pelo Governo para atenuar o impacto da subida dos preços dos combustíveis. Entre essas medidas destacam-se a compensação da receita adicional do IVA e a redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). Ainda assim, o Executivo já deu início à reversão gradual destes apoios, prevendo o seu término ao longo do próximo ano.

Importa salientar que os preços finais poderão variar consoante o posto de abastecimento, em função da marca, da localização e da política comercial de cada operador.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na passada sexta-feira o gasóleo simples era vendido, em média, a 1,549 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 custava 1,645 euros por litro.