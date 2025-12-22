Ouvir
Em Destaque
Tribunal manda apurar as causas da insolvência da ex-TAP SGPS

22 dez, 2025 - 18:51 • Sandra Afonso

Despacho pretende saber se a falência se deveu a fatores externos ou se houve culpa de administradores. Surge depois da companhia brasileira Azul, segundo maior credor, acusar a antiga TAP SGPS de provocar a insolvência.

O tribunal mandou apurar as causas da insolvência da antiga TAP SGPS, agora apelidada de Siavilo, sem qualquer atividade e com uma dívida de cerca de 1,4 mil milhões de euros.

Está aberto o “incidente de qualificação de insolvência” da holding, que até há pouco tempo incluía a transportadora aérea.

O objetivo é perceber se a falência da empresa se deveu a fatores externos ou se houve culpa dos administradores, depois da Azul, fundada por David Neeleman, reclamar uma dívida de 181,9 milhões de euros.

A Azul acusa a ex TAP SGPS de provocar a própria insolvência, de forma deliberada e premeditada, para não pagar os 182 milhões de euros do empréstimo obrigacionista de 2016. Alegam que existia um plano para esvaziar a holding dos ativos mais valiosos.

No despacho, publicado na sexta-feira no portal Citius, a juíza do Tribunal da Comarca de Lisboa, Irina Ferreira Alves, refere que o processo não é passível de recurso.

Em resposta ao jornal ECO, a Azul diz que “acredita na justiça portuguesa e aguarda serenamente pelas decisões dos tribunais”.

Segundo o Código da Insolvência e da Recuperação de Direitos, se a insolvência for considerada culposa, os administradores podem ser sancionados com a inibição do exercício de funções em empresas durante dois a dez anos. Podem ainda ser condenados a indemnizarem os credores da ex-TAP SGPS “até ao montante máximo dos créditos não satisfeitos, considerando as forças dos respetivos patrimónios, sendo tal responsabilidade solidária entre todos”.

A TAP SGPS mudou de nome para Siavilo em janeiro. Os órgãos sociais renunciaram em bloco, entre o final de março e o início de junho. Em julho, a TAP pediu a insolvência, que foi decretada no início de agosto. No início de outubro, a assembleia de credores aprovou a liquidação da empresa.

No total, a ex-TAP SGPS deve 1,4 mil milhões a 10 credores.

Tópicos
