Concorrência investiga abuso de posição dominante de portais imobiliários online

A Autoridade da Concorrência (AdC) está a investigar um alegado abuso de posição dominante no mercado nacional dos portais de anúncios imobiliários online, "envolvendo o principal grupo empresarial a operar neste segmento em Portugal", indicou esta terça-feira em comunicado.

A entidade reguladora dirigiu já uma nota de ilicitude (acusação) à empresa proprietária do portal dominante, à sociedade-mãe e a três responsáveis da administração ou direção, "por considerar existir uma possibilidade razoável de vir a ser adotada uma decisão condenatória".

As práticas sob investigação, que remontam ao período entre 2022 e 2024, terão restringido "o acesso ao portal de anúncios imobiliários online dominante a algumas agências imobiliárias que utilizavam o software de gestão (CRM) de um concorrente", revela a AdC, embora sem identificar as entidades em causa.

Contactada pela Lusa, a Concorrência explicou que "infelizmente, a AdC não pode revelar as identidades dos envolvidos em processos".

Em causa, está a suspeita de que tais restrições tenham existido para "excluir esse concorrente do mercado", já que, segundo a AdC, os software de CRM imobiliário são usados pelas agências para exportar anúncios para os portais online e para gerir a carteira de imóveis e clientes.