Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Excedente externo da economia portuguesa recua para oito mil milhões de euros até outubro

23 dez, 2025 - 11:23 • Lusa

Até outubro, a capacidade de financiamento da economia portuguesa traduziu-se num saldo da balança financeira de 7.900 milhões de euros.

A+ / A-

A economia portuguesa apresentou um excedente externo de oito mil milhões de euros até outubro, menos 1.200 milhões do que no mesmo período de 2024, disse o Banco de Portugal (BdP) esta terça-feira.

De acordo com o banco central, "apesar da redução relativamente ao período homólogo, o valor observado até outubro corresponde, em termos nominais, ao segundo excedente mais elevado de toda a série".

A redução do excedente externo até outubro resultou, sobretudo, do aumento de 3.500 milhões de euros do défice da balança de bens, decorrente do aumento das importações (2.900 milhões de euros) e da diminuição das exportações (500 milhões de euros).

Para a evolução contribuiu ainda a diminuição de 400 milhões de euros do excedente da balança de rendimento secundário, explicada sobretudo pelo aumento da contribuição financeira de Portugal para a União Europeia e o acréscimo de 1.700 milhões de euros do excedente da balança de serviços, justificado maioritariamente pela melhoria do saldo das viagens e turismo (1.100 milhões de euros).

O BdP indica ainda que, até outubro, houve a redução de 528 milhões de euros do défice da balança de rendimento primário, devido aos menores juros pagos, e aumento de 433 milhões de euros do excedente da balança de capital, devido à maior atribuição aos beneficiários finais de fundos europeus ao investimento.

Até outubro, a capacidade de financiamento da economia portuguesa traduziu-se num saldo da balança financeira de 7.900 milhões de euros.

Quanto apenas a outubro deste ano, nesse mês, a economia portuguesa apresentou um excedente externo de 1.200 milhões de euros, acima dos 900 milhões de euros de outubro de 2024.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 23 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?