Metro do Porto e Unir vão ficar mais caros. Veja as alterações nos preços em 2026

Os preços dos bilhetes ocasionais Andante vão aumentar em 2026, mas apenas a partir do título Z3, mantendo-se o preço do Z2 (1,40 euros) e dos passes mensais, anunciou a Transportes Metropolitanos do Porto (TMP).

De acordo com um comunicado publicado no site do Andante, a TMP dá conta que "os passes Andante vão manter o tarifário em 2026 tal como o valor do bilhete ocasional Z2, garantindo uma mobilidade pública mais acessível e atenta ao custo de vida das famílias".

O título Z2, refere, "representa mais de 60% das vendas de bilhetes ocasionais", e manterá o seu preço nos 1,40 euros.

A partir do Z3 há aumento de preços em 2026, com este bilhete a passar dos atuais 1,80 euros para 1,85, o Z4 dos 2,25 euros para os 2,30 euros, o Z5 dos 2,75 para os 2,80 euros, o Z6 dos 3,20 para 3,25 euros, o Z7 dos 3,65 para os 3,75 euros, o Z8 dos 4,10 para os 4,20 euros e o Z9 dos 4,55 euros para 4,65 euros.

"A atualização do tarifário para 2026 incide exclusivamente sobre os bilhetes ocasionais, nomeadamente as viagens simples, o Andante 24 e os turísticos TOUR1 e TOUR3", refere a TMP.