Metro do Porto e Unir vão ficar mais caros. Veja as alterações nos preços em 2026

23 dez, 2025 - 12:25 • Lusa

Bilhetes Andante ocasionais sobem a partir do título Z3. Já os bilhetes de bordo da rede Unir também registam um aumento.

A+ / A-

Os preços dos bilhetes ocasionais Andante vão aumentar em 2026, mas apenas a partir do título Z3, mantendo-se o preço do Z2 (1,40 euros) e dos passes mensais, anunciou a Transportes Metropolitanos do Porto (TMP).

De acordo com um comunicado publicado no site do Andante, a TMP dá conta que "os passes Andante vão manter o tarifário em 2026 tal como o valor do bilhete ocasional Z2, garantindo uma mobilidade pública mais acessível e atenta ao custo de vida das famílias".

O título Z2, refere, "representa mais de 60% das vendas de bilhetes ocasionais", e manterá o seu preço nos 1,40 euros.

A partir do Z3 há aumento de preços em 2026, com este bilhete a passar dos atuais 1,80 euros para 1,85, o Z4 dos 2,25 euros para os 2,30 euros, o Z5 dos 2,75 para os 2,80 euros, o Z6 dos 3,20 para 3,25 euros, o Z7 dos 3,65 para os 3,75 euros, o Z8 dos 4,10 para os 4,20 euros e o Z9 dos 4,55 euros para 4,65 euros.

"A atualização do tarifário para 2026 incide exclusivamente sobre os bilhetes ocasionais, nomeadamente as viagens simples, o Andante 24 e os turísticos TOUR1 e TOUR3", refere a TMP.

Unir vai ter sete novas linhas a partir de 5 de janeiro

Unir vai ter sete novas linhas a partir de 5 de janeiro

Rede de autocarros quer "reforçar a mobilidade met(...)

Já os bilhetes de bordo da rede Unir sofrem também um aumento em 2026, passando o Bilhete de Bordo 1 (BB1) de 2,25 euros para 2,30 euros, o BB2 de 4,50 euros para 4,60 euros e o BB3 de 6,75 euros para 6,90 euros.

Quanto aos passes, os valores do "Municipal e Metropolitano, bem como das variantes com Intermodalidade Regional (IR), permanecem inalterados face aos praticados em 2025".

A TMP afirma que, com esta política, "reforça o seu compromisso com uma mobilidade pública sustentável e acessível concentrando a atualização de preços para 2026 apenas nos bilhetes ocasionais, sem impacto nos passes mensais, particularmente relevante para os utilizadores frequentes de transporte público".

No dia 28 de novembro, o presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP), Pedro Duarte, já tinha adiantado que os bilhetes ocasionais iriam aumentar, mas os passes não.

Em causa esteve uma proposta, aprovada por unanimidade pelos autarcas presentes, para a "atualização tarifária regular para o transporte público coletivo de passageiros (TAT), a vigorar a partir de 01 de janeiro, na AMP", que foi fixada em 2,28% pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

O aumento do título Z2 poderia aumentar para 1,45 euros, tal como a ex-primeira-secretária da AMP, Ariana Pinho, tinha indicado caso houvesse um arredondamento da aplicação direta da TAT (1,43 euros para 1,45 euros), mas tal acabou por não se verificar, ficando o Z2 nos 1,40 euros tal como atualmente.

Preço do passe Navegante sem aumento em 2026

Lisboa

Preço do passe Navegante sem aumento em 2026

O preço do Navegante Metropolitano (válido em toda(...)

