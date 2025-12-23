Ouvir
Preços da Platina disparam mais de 110% em 2025, superando subida do ouro

23 dez, 2025 - 08:00 • Lusa

Os dados mostram que, no dia 22 de dezembro, a platina subiu para mais de 2.000 dólares norte-americanos (1.700 euros) por onça.

Os preços da platina subiram mais de 110% este ano, superando largamente a subida do ouro, que registou um aumento de aproximadamente 65% no mesmo período, de acordo com uma análise da China Economic Net (CEN).

Após anos de letargia, a platina regressou em força ao centro das atenções este ano com ganhos impressionantes", sublinhou a publicação financeira no seu 'site'.

Os dados mostram que, no dia 22 de dezembro, a platina spot - preço atual e em tempo real para entrega imediata - subiu para mais de 2.000 dólares norte-americanos (1.700 euros) por onça durante a sessão, atingindo o nível mais elevado desde finais de julho de 2008.

"O preço atual da platina ainda é menos de metade do ouro, mas a sua valorização desde o início do ano superou em muito a deste último" minério, sublinha Liu Qi, analista da China Economic.

Um relatório do World Platinum Investment Council (WPIC) divulgado na passada sexta-feira dá conta que "a platina saiu da sua faixa de negociação pós-pandemia para se tornar uma das 'commodities' com melhor desempenho do ano".

O preço deste minério "subiu drasticamente a partir de maio e, em outubro, atingiu um pico de 14 anos, chegando a 1.736 dólares por onça (1.474 euros), continuando a subir desde então", acrescenta o instituto.

Liu atribui a forte subida a mudanças tanto na oferta como na procura. "Por um lado, a oferta está a contrair-se", afirmou.

A África do Sul, que representa mais de 70% da produção global de platina, enfrenta constrangimentos de produção devido a minas envelhecidas, défices energéticos persistentes e condições meteorológicas extremas.

Dados divulgados WPIC em novembro indicavam que o mercado da platina registará um défice significativo pelo terceiro ano consecutivo em 2025, com uma escassez estimada em 22 toneladas.

"Por outro lado, a procura está a crescer", explicou Liu. Conhecida como a "vitamina industrial", a platina está a encontrar um novo valor na transição global para energias verdes. O metal desempenha um papel crucial na produção de hidrogénio, células de combustível e outras tecnologias verdes.

Entretanto, os preços elevados do ouro, que atingiram um pico recorde acima dos 4.380 dólares norte-americanos (3.719 euros) por onça em outubro, também aumentaram o atrativo da platina.

"À medida que os preços das jóias e barras de ouro subiram, a platina, mais custo-eficaz, tornou-se uma alternativa atrativa, levando a um crescimento significativo da procura", acrescentou Liu.

As previsões do WPIC apoiam esta tendência. O instituto de análise projeta que a procura global por jóias de platina aumentará 7% em termos homólogos em 2025, para 67 toneladas, o nível mais elevado desde 2018. Espera-se que a procura de investimento cresça 6%, para 23 toneladas.

De notar que o mercado chinês se tornou um dos principais motores da procura de investimento. O relatório do WPIC estima que a procura global total por barras e moedas de platina disparará 47% em 2025, para 16 toneladas, um máximo de quatro anos. Desse total, espera-se que o mercado chinês seja responsável por 13 toneladas.

"Apesar da recuperação, o preço da platina continua historicamente subvalorizado e significativamente abaixo do preço do ouro, e a recente evolução dos preços sugere um período de consolidação saudável, sustentado por fundamentos sólidos", aponta o último relatório do WPIC.

