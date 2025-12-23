Preços de habitação sobem 17,7% no 3.º trimestre

23 dez, 2025 - 11:16 • Lusa
O índice de preços da habitação aumentou 17,7% no terceiro trimestre, acelerando 0,5 pontos percentuais face aos três meses anteriores, tendo sido transacionados 10,5 mil milhões de euros, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).
Segundo o INE, os preços das casas existentes subiram 19,1% e das habitações novas 14,1% entre julho e setembro.
Face aos três meses anteriores, o Índice de Preços da Habitação (IPHab) aumentou 4,1%, contra 4,7% no trimestre precedente, tendo as casas existentes tido um aumento de 4,5% e as habitações novas uma taxa de variação de 2,9%.