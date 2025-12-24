Bruxelas aprova pedido de Portugal para reprogramação PT2030

24 dez, 2025 - 17:17 • Sandra Afonso
A Comissão Europeia (CE) aprovou o pedido do governo português para reprogramar os fundos europeus do PT2030, anunciou esta quarta-feira.
Segundo o Ministério da Economia e Coesão Territorial, esta correção “evita a perda de cerca de 890 milhões de euros”, eliminando o risco da “guilhotina”.
De acordo com um comunicado do Ministério da Economia e da Coesão Territorial, "a Comissão Europeia aprovou o pedido de reprogramação intercalar do programa temático Sustentável 2030 e dos programas regionais Algarve, Alentejo, Centro, Norte e Madeira 2030".
O governo assegura que “Portugal não perde nenhum euro de fundos europeus”, refere a nota enviada pelo ministério de Castro Almeida.
A reprogramação já tem em conta as novas prioridades estratégicas, que incluem defesa e segurança, habitação acessível e resiliência hídrica, explicou o ministério em comunicado.