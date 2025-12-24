Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 24 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Economia

Bruxelas aprova pedido de Portugal para reprogramação PT2030

24 dez, 2025 - 17:17 • Sandra Afonso

Comissão Europeia analisou e deu luz verde à reprogramação dos fundos europeus para investimentos PT2030. Esta medida evitou "a perda de cerca de 890 milhões de euros”, lê-se no comunicado.

A+ / A-

A Comissão Europeia (CE) aprovou o pedido do governo português para reprogramar os fundos europeus do PT2030, anunciou esta quarta-feira.

Segundo o Ministério da Economia e Coesão Territorial, esta correção “evita a perda de cerca de 890 milhões de euros”, eliminando o risco da “guilhotina”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com um comunicado do Ministério da Economia e da Coesão Territorial, "a Comissão Europeia aprovou o pedido de reprogramação intercalar do programa temático Sustentável 2030 e dos programas regionais Algarve, Alentejo, Centro, Norte e Madeira 2030".

O governo assegura que “Portugal não perde nenhum euro de fundos europeus”, refere a nota enviada pelo ministério de Castro Almeida.

A reprogramação já tem em conta as novas prioridades estratégicas, que incluem defesa e segurança, habitação acessível e resiliência hídrica, explicou o ministério em comunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 24 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?