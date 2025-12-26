Contentores presos no Porto de Leixões vão chegar à Madeira na próxima semana

Já no início da próxima semana devem começar a chegar à Madeira os primeiros contentores bloqueados no Porto de Leixões, em Matosinhos, disse à Renascença o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

Depois da notícia e alertas do executivo regional para o risco de rutura, o governo de Luís Montenegro desbloqueou a situação para a mercadoria chegar "a tempo e horas", antes das celebrações de fim de ano.

Caso a mercadoria não chegasse a partir da próxima segunda-feira, dia 29 de dezembro, o turismo da Madeira seria "fortemente" afetado.

Manuel Rodrigues espera que o despacho destes contentores seja, de facto, prioritário.

"Já estão a ser rececionados, no Porto de Leixões, os contentores para a Madeira. Agora temos de esperar que sejam prioridade no envio que se dirigem ao arquipélago, incluindo os contentores de Lisboa", esclareceu o secretário.