Habitação

IMI vai aumentar em 2026 para casas novas ou reconstruídas

26 dez, 2025 - 13:26 • Catarina Magalhães

É a primeira vez que o valor médio de construção por metro quadrado aumenta desde 2023. "Parece-nos excessivo que o governo queira aproveitar esta crise habitacional com a subida descomunal deste imposto", criticou o presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, Menezes Leitão.

O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para casas novas ou reconstruídas vai aumentar no próximo ano, lê-se na portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República.

O governo determinou que, em 2026, vai verificar-se um aumento do valor médio de construção por metro quadrado de 7%.

O preço médio de construção sobe para 570 euros, face aos 532 euros atuais. É de notar que é a primeira vez que este valor aumenta desde 2023.

"É fixado em € 570,00 o valor médio de construção por metro quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a vigorar no ano de 2026", indica a portaria.

Segundo a lei, este valor de construção faz parte da fórmula de cálculo do IMI.

Menezes Leitão acusa governo de "incoerência"

Em reação à notícia, a Associação Lisbonense de Proprietários acusou o governo de “incoerência”, em declarações à Renascença.

“Estamos a assistir a uma subida gigantesca do IMI”, criticou o presidente da associação, Menezes Leitão.

“Não faz sentido nenhum. Parece-nos excessivo que o governo queira aproveitar esta crise habitacional com a subida descomunal deste imposto.”

Menezes Leitão disse ainda que vai preparar uma resposta ao governo, porque "quando há incoerência não há segurança".

[Notícia atualizada às 14h30 para acrescentar reação de Menezes Leitão à subida do valor médio de construção]

