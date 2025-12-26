Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Economia

Marcelo promulga fim de taxa sobre as empresas de energia elétrica

26 dez, 2025 - 17:00 • Redação

Segundo a ministra do Ambiente, o fim desta taxa deverá contribuir para reduzir o preço da eletricidade para o consumidor final.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta sexta-feira o fim da taxa sobre as empresa produtoras de energia elétrica.

Marcelo espera que esta medida "garanta mesmo um tratamento mais favorável para os contribuintes".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A medida aprovada na semana passada pelo Governo trata-se da eliminação da taxa relativa ao mecanismo de equilíbrio concorrencial.

Este mecanismo criado em 2013 foi alvo de críticas ao longo dos anos e impunha uma taxa sobre empresas produtoras de energia elétrica.

A regulação pretendia assegurar o equilíbrio da concorrência no mercado grossista de eletricidade em Portugal.

Segundo a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, o fim desta taxa deverá contribuir para reduzir o preço da eletricidade para o consumidor final.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?