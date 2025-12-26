Marcelo promulga fim de taxa sobre as empresas de energia elétrica

26 dez, 2025 - 17:00 • Redação
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta sexta-feira o fim da taxa sobre as empresa produtoras de energia elétrica.
Marcelo espera que esta medida "garanta mesmo um tratamento mais favorável para os contribuintes".
A medida aprovada na semana passada pelo Governo trata-se da eliminação da taxa relativa ao mecanismo de equilíbrio concorrencial.
Este mecanismo criado em 2013 foi alvo de críticas ao longo dos anos e impunha uma taxa sobre empresas produtoras de energia elétrica.
A regulação pretendia assegurar o equilíbrio da concorrência no mercado grossista de eletricidade em Portugal.
Segundo a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, o fim desta taxa deverá contribuir para reduzir o preço da eletricidade para o consumidor final.