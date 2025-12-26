Ouvir
Preços dos combustíveis sobem na próxima semana

26 dez, 2025 - 12:25 • Redação

A subida será mais acentuada na gasolina.

Após várias semanas de queda, os preços dos combustíveis vão aumentar na próxima semana.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, a partir de segunda-feira o preço do gasóleo simples – o combustível mais consumido em Portugal – deverá aumentar 0,5 cêntimos.

Já a gasolina simples 95 deverá apresentar uma subida de um cêntimo.

Se estas estimativas se confirmarem, o preço médio do gasóleo passará a rondar 1,526 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 vai subir para 1,656 euros por litro.

Estes valores já incluem os descontos praticados pelas gasolineiras e refletem também a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o impacto do aumento dos combustíveis.

Apesar das previsões, os preços poderão variar de posto para posto, dependendo da marca, localização e política comercial de cada operador.

