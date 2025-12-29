Assembleia geral da dona da SIC e do Expresso decide aumento de capital esta segunda-feira

A assembleia-geral extraordinária da Impresa vai realizar-se esta segunda-feira, com quatro pontos na ordem de trabalhos, entre os quais autorizar a administração a realizar um aumento de capital no prazo de um ano.

Aassembleia-geral extraordinária está marcada para as 11h00 e irá deliberar, entre outros, "sobre a conversão das ações representativas do capital social" com o valor nominal de 0,50 euros e "autorizar o Conselho de Administração a proceder, no prazo de um ano contado da data da respetiva autorização, a um aumento do capital social" da Impresa "no montante de até 17.325.000 euros, mediante entradas em dinheiro".

Outro dos pontos é "deliberar sobre a supressão do direito legal de preferência no aumento de capital a deliberar pelo órgão de administração" da Impresa e, "em caso de aprovação do ponto Um e/ou do Ponto Dois da ordem do dia, deliberar a alteração parcial e renumeração de alguns dos artigos dos estatutos da sociedade", lê-se em comunicado enviado ao regulador de mercado CMVM.

A assembleia-geral considerar-se-á validamente constituída, em primeira convocação, desde que estejam presentes ou representados pelo menos, ações correspondentes a 1/3 do capital social da empresa.

Num outro comunicado, a empresa refere que "à data da divulgação da convocatória", o capital social da Impresa, integralmente subscrito e realizado, é de 84 milhões de euros".

Tal encontra-se representado por 168 milhões de ações escriturais com o valor nominal de 0,50 euros cada uma, acrescenta.

"Estabelecendo o n.º 1 do artigo 8.º dos estatutos da sociedade que a cada ação corresponde um voto, o número total de direitos de voto é de 168 milhões", refere.

Em 26 de novembro, a Impresa anunciou a parceria com a italiana MFE - MediaForEurope, através da qual esta passa a deter 32,934% da dona da SIC, e a família Balsemão mantém o controlo do grupo com 33,738%.

"Em conjunto com a holding Impreger, acionista maioritária da Impresa, assinou um acordo de investimento com a MFE", através do qual "esta última se compromete a subscrever novas ações da Impresa, a emitir em aumento de capital social, o que levará a que passe a deter uma posição acionista de 32,934% no capital social" do grupo, referiu na altura a dona da SIC.