Governo prolonga concessão dos casinos no Algarve, Espinho e Póvoa do Varzim

O Conselho de Ministros aprovou esta segunda-feira o prolongamento por três meses dos contratos de concessão dos jogos de fortuna e azar no Algarve, Espinho e Póvoa de Varzim.

O Conselho de Ministros "aprovou um decreto-lei que prorroga por três meses o prazo de vigência dos contratos de concessão dos jogos de fortuna e azar, nas zonas de jogo do Algarve, de Espinho e da Póvoa de Varzim", indicou, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Este prolongamento é justificado com os formalismos exigíveis, uma vez que não foi concluído o processo de atribuição de novas concessões.

Já a fase prévia de qualificação foi concluída.

Por sua vez, o prazo para a apresentação de propostas definitivas nas zonas de jogo da Póvoa de Varzim e de Espinho já terminou.

No caso da zona de jogo do Algarve, o prazo encerra em 4 de janeiro de 2026.

Segundo a mesma nota, o júri "fará de imediato o trabalho de análise das propostas e apresentação do relatório final", seguindo-se o período para a entrega de documentos, prestação de caução e confirmação de compromissos para a celebração dos contratos de concessão.

O júri é constituído por dois dirigentes do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, do Turismo de Portugal, e por um magistrado designado pelo Ministério Público.