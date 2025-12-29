Preços dos combustíveis sobem esta segunda-feira

Depois de várias semanas de descidas, os preços dos combustíveis voltam a subir no arranque da semana.

O gasóleo simples, o combustível mais consumido em Portugal, deverá aumentar 0,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá registar uma subida de um cêntimo.

Se estas previsões se confirmarem, o preço médio do gasóleo passará a rondar os 1,526 euros por litro, ao passo que o preço médio da gasolina simples 95 deverá fixar-se nos 1,656 euros por litro.

Os valores apresentados já refletem os descontos aplicados pelas gasolineiras e incorporam também a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o impacto da subida dos combustíveis.

Ainda assim, os preços finais poderão variar de posto para posto, consoante a marca, a localização e a política comercial de cada operador.