Excedente do Estado sobe para 2.836 milhões de euros até novembro

O Estado registou um excedente de 2.836 milhões de euros até novembro, verificando-se uma melhoria de 633,9 milhões de euros, de acordo com a síntese de execução orçamental.

"O saldo das Administrações Públicas apresentou uma melhoria de 633,9 milhões de euros", lê-se no documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O saldo total atingiu assim os 2.836 milhões de euros até novembro.

Para o acréscimo verificado contribuiu uma melhoria na Segurança Social (1.455,6 milhões de euros) e na Administração Local (470,5 milhões de euros).

Excedente da Segurança Social também melhora

O excedente da Segurança Social aumentou para 6.230,3 milhões de euros nos primeiros 11 meses do ano, crescendo em relação ao mesmo período do ano passado, indica a síntese de execução orçamental.

A conta consolidada da Segurança Social indica que o saldo é superior aos 4.774,7 milhões de euros registados até novembro de 2024, segundo o documento publicado pela Entidade Orçamental, serviço do Ministério das Finanças que resultou da antiga Direção Geral do Orçamento (DGO).

A despesa efetiva registada nos 11 primeiros meses do ano foi de 34.708,7 milhões de euros, ficando acima do montante do período de janeiro a novembro do ano passado (32.393,3 milhões).

Da despesa global, 31. 55,3 milhões referem-se a prestações sociais, das quais 21.111,8 milhões resultam do pagamento de pensões.

A despesa associada à ação social totaliza 3.059,4 milhões, as prestações de desemprego ascendem a 1.541,5 milhões de euros e o subsídio familiar a crianças e jovens corresponde a 1.281,5 milhões de euros.

A receita efetiva da Segurança Social foi de 40.939,0 milhões de euros até novembro, crescendo 10,1% em relação ao período homólogo (37.168,0 milhões de euros).

Na receita estão contabilizados 11.267,6 milhões de euros de transferências correntes feitas pela Administração Central para a Segurança Social.

Desse montante, 10.299,1 milhões resultam de transferências do Orçamento do Estado, dos quais 8.794,5 milhões se referem a Financiamento da Lei de Bases da Segurança Social, 1.047,3 milhões do IVA Social, 342,8 milhões das pensões dos bancários, 76,0 milhões da consignação do IRC, 30,3 milhões do Adicional ao IMI e 3,9 milhões do Adicional à contribuição do setor bancário.

[notícia atualizada às 16h48]