Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 30 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

OE2025

Excedente do Estado sobe para 2.836 milhões de euros até novembro

30 dez, 2025 - 15:53 • Lusa

Verifica-se, assim, uma melhoria de 633,9 milhões de euros, de acordo com a síntese de execução orçamental.

A+ / A-

O Estado registou um excedente de 2.836 milhões de euros até novembro, verificando-se uma melhoria de 633,9 milhões de euros, de acordo com a síntese de execução orçamental.

"O saldo das Administrações Públicas apresentou uma melhoria de 633,9 milhões de euros", lê-se no documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O saldo total atingiu assim os 2.836 milhões de euros até novembro.

Para o acréscimo verificado contribuiu uma melhoria na Segurança Social (1.455,6 milhões de euros) e na Administração Local (470,5 milhões de euros).

Excedente da Segurança Social também melhora

O excedente da Segurança Social aumentou para 6.230,3 milhões de euros nos primeiros 11 meses do ano, crescendo em relação ao mesmo período do ano passado, indica a síntese de execução orçamental.

A conta consolidada da Segurança Social indica que o saldo é superior aos 4.774,7 milhões de euros registados até novembro de 2024, segundo o documento publicado pela Entidade Orçamental, serviço do Ministério das Finanças que resultou da antiga Direção Geral do Orçamento (DGO).

A despesa efetiva registada nos 11 primeiros meses do ano foi de 34.708,7 milhões de euros, ficando acima do montante do período de janeiro a novembro do ano passado (32.393,3 milhões).

Da despesa global, 31. 55,3 milhões referem-se a prestações sociais, das quais 21.111,8 milhões resultam do pagamento de pensões.

A despesa associada à ação social totaliza 3.059,4 milhões, as prestações de desemprego ascendem a 1.541,5 milhões de euros e o subsídio familiar a crianças e jovens corresponde a 1.281,5 milhões de euros.

A receita efetiva da Segurança Social foi de 40.939,0 milhões de euros até novembro, crescendo 10,1% em relação ao período homólogo (37.168,0 milhões de euros).

Na receita estão contabilizados 11.267,6 milhões de euros de transferências correntes feitas pela Administração Central para a Segurança Social.

Desse montante, 10.299,1 milhões resultam de transferências do Orçamento do Estado, dos quais 8.794,5 milhões se referem a Financiamento da Lei de Bases da Segurança Social, 1.047,3 milhões do IVA Social, 342,8 milhões das pensões dos bancários, 76,0 milhões da consignação do IRC, 30,3 milhões do Adicional ao IMI e 3,9 milhões do Adicional à contribuição do setor bancário.

[notícia atualizada às 16h48]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 30 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis expli(...)