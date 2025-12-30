Portugal recompra 900 milhões de euros em dívida pública

Portugal voltou a reduzir o peso da dívida pública. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP recomprou 900 milhões de euros em Obrigações do Tesouro, numa operação realizada “a condições de mercado”, anunciou esta terça-feira o Ministério das Finanças.

Segundo o comunicado, a recompra aconteceu “num contexto de excesso de liquidez da tesouraria do Estado face ao objetivo fixado para o volume de depósitos das Administrações Públicas no final do ano”, permitindo ao Estado gerir de forma mais eficiente o perfil da dívida.

Esta operação soma-se a outras iniciativas realizadas em dezembro. No passado dia 17, o IGCP promoveu um leilão de recompra de Obrigações do Tesouro “num valor superior a mil milhões de euros”. Já a 22 de dezembro, Portugal avançou com a amortização antecipada de dívida ao Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira, no montante de 2,5 mil milhões de euros.

No conjunto, explica o Ministério das Finanças, “foi possível à República Portuguesa amortizar, antecipadamente, em dezembro, cerca de 4,5 mil milhões de euros de dívida pública”, o que corresponde a aproximadamente “1,4% do PIB”.

O Governo sublinha ainda que esta trajetória de redução do endividamento “advém da boa situação económica e orçamental do país”, resultado “do mérito das famílias e das empresas, na criação de riqueza”, lê-se no comunicado.