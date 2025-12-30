Receita fiscal do Estado sobe 6,5% para 57.257,1 milhões de euros até novembro

O Estado português arrecadou 57.257,1 milhões de euros em receita fiscal de janeiro a novembro, um aumento de 6,5%, de acordo com a síntese de execução orçamental divulgada esta terça-feira.

O ritmo de crescimento da receita acumulada acelerou em novembro, permitindo que nos 11 primeiros meses do ano se cumprisse 90,4% da execução da receita de impostos prevista para a totalidade de 2025 (63.370,9 milhões de euros, segundo o valor projetado pelo Governo de Luís Montenegro).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com os dados divulgados esta terça-feira, o Estado registou um excedente de 2.836 milhões de euros até novembro, verificando-se uma melhoria de 633,9 milhões de euros.

“O saldo das Administrações Públicas apresentou uma melhoria de 633,9 milhões de euros”, lê-se no documento divulgado pela Entidade Orçamental.

O saldo total atingiu assim os 2.836 milhões de euros até novembro.

Para o acréscimo verificado contribuiu uma melhoria na Segurança Social (1.455,6 milhões de euros) e na Administração Local (470,5 milhões de euros).

De acordo com as previsões do executivo, as contas públicas portuguesas deverão registar um excedente de 0,3% em 2025.