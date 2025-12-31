Carne e peixe com aumentos ao longo do ano de 2026

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) explica que os aumentos previstos para os preços da carne de vaca e do peixe só se irão fazer sentir ao longo do próximo ano e que os produtos não vão subir logo nos primeiros dias de 2026.

Em entrevista à Renascença, o diretor geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, confirma que a previsão de aumentos para estes alimentos é "na ordem dos 7%". A subida do preço deve-se, não só, ao aumento dos custos de produção, mas também a um "aumento da procura", uma vez que "o mercado das proteínas está muito pressionado".

O responsável esclarece que, de qualquer forma, este aumento não se vai traduzir "logo no início do ano". Os preços dos produtos nas prateleiras só vão sofrer alterações "ao longo de 2026".

Gonçalo Lobo Xavier refere, ainda, que o café continuará a ser um produto fortemente pressionado, não sendo, contudo, possível “estimar ordens de grandeza” relativamente a eventuais aumentos de preço. Em sentido contrário, o preço do azeite deverá continuar a descer ao longo do novo ano, em resultado da melhoria da produção, nomeadamente em Portugal e em Espanha.

De qualquer forma, o diretor geral da APED admite que o retalho tentará minimizar o impacto destes aumentos no preço final ao consumidor, "com mais eficiência, com uma logística melhor preparada e com o esmagamento das margens, que já de si são baixas".