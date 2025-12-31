Ouvir
Taxa de inflação em 2025 abrandou para 2,3%

31 dez, 2025 - 11:13 • Lusa

Estimativas avançadas pelo INE.

A+ / A-

[Atualizado às 11h25]

A taxa de inflação no conjunto de 2025 terá sido de 2,3%, segundo a estimativa rápida do INE divulgada esta quarta-feira, após em 2024 ter sido de 2,4%.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) avançou esta quarta-feira as estimativas do Índice de Preços no Consumidor (IPC) em dezembro, que indicam uma variação média nos últimos doze meses de 2,3%.

Os valores definitivos da inflação em dezembro serão conhecidos em 13 de janeiro.

No que diz respeito aos valores mensais, dezembro terá trazido uma estabilização da inflação em 2,2%, em termos homólogos.

Segundo o INE, o indicador de inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, "terá registado uma variação de 2,1%, taxa superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) à do mês precedente".

Já o índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído para -2,4% em dezembro, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 6%.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, que permite comparações com outros países europeus, fixou-se nos 2,4%.

