Taxa Euribor sobe a três meses e desce a seis e 12 meses

A taxa Euribor subiu esta quarta-feira a três meses e desceu a seis e a 12 meses.

A taxa a três meses subiu para 2,026%, contra os 2,016% de terça-feira, e permaneceu abaixo das taxas a seis (2,107%) e a 12 meses (2,243%).

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu esta quarta-feira 0,016 pontos, ao ser fixada em 2,107%, abaixo dos 2,123% de terça-feira.

No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor recuou 0,007 pontos face à última sessão, para 2,243%.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário e a sua evolução está relacionada com as taxas diretoras do Banco Central Europeu (BCE).

Em Portugal, a Euribor a 12 meses, que foi a mais utilizada durante quase dois anos, até abril, representou, em outubro, 35,6% do montante das novas operações com taxa variável, enquanto a Euribor a três meses subiu para 5,7%. As operações com Euribor a seis meses representaram mais de metade (55,6%).

Em termos do "stock" total de empréstimos à habitação, a Euribor a seis meses representava 38,5%, a Euribor a 12 meses 31,8% e a três meses 25,2%.

Na reunião de dezembro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 4 e 5 de fevereiro de 2026, em Frankfurt, Alemanha.