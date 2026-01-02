Preços dos combustíveis: gasóleo não mexe, gasolina desce

A próxima semana deverá trazer alterações nos preços dos combustíveis, com as previsões do setor a apontarem para uma descida do preço da gasolina e a manutenção do preço do gasóleo.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o gasóleo simples — o combustível mais consumido em Portugal — não deverá sofrer alterações, enquanto a gasolina simples 95 deverá registar uma descida de meio cêntimo.

Se estas previsões se confirmarem, o preço médio do gasóleo deverá manter-se nos 1,533 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 deverá descer para 1,656 euros por litro.

Os valores apresentados já refletem os descontos aplicados pelas gasolineiras e incorporam também a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o impacto da subida dos combustíveis.

Ainda assim, os preços finais poderão variar de posto para posto, consoante a marca, a localização e a política comercial de cada operador.

De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custa atualmente 1,533 euros, enquanto o preço médio da gasolina é de 1,661 euros.