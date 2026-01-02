Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Preços dos combustíveis: gasóleo não mexe, gasolina desce

02 jan, 2026 - 10:21 • Olímpia Mairos

Previsões do setor apontam para estabilidade no gasóleo e ligeira descida da gasolina na próxima semana.

A+ / A-

A próxima semana deverá trazer alterações nos preços dos combustíveis, com as previsões do setor a apontarem para uma descida do preço da gasolina e a manutenção do preço do gasóleo.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o gasóleo simples — o combustível mais consumido em Portugal — não deverá sofrer alterações, enquanto a gasolina simples 95 deverá registar uma descida de meio cêntimo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Se estas previsões se confirmarem, o preço médio do gasóleo deverá manter-se nos 1,533 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 deverá descer para 1,656 euros por litro.

Os valores apresentados já refletem os descontos aplicados pelas gasolineiras e incorporam também a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o impacto da subida dos combustíveis.

Ainda assim, os preços finais poderão variar de posto para posto, consoante a marca, a localização e a política comercial de cada operador.

De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custa atualmente 1,533 euros, enquanto o preço médio da gasolina é de 1,661 euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 02 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário